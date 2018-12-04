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Євтушенко: Суддівські помилки у матчі Шахтар – Олімпік підтвердили, що VAR потрібен в УПЛ

09:32 595 Читать на русском
Євтушенко: Суддівські помилки у матчі Шахтар – Олімпік підтвердили, що VAR потрібен в УПЛ
Шахтар – Олімпік – 2:2 / прес-служба "гірників"

Відомий український фахівець Вадим Євтушенко розповів про необхідність впровадження відеоасистента рефері в УПЛ.

"Чи була суддівська помилка наприкінці матчу Шахтар – Олімпік? Коментарі зайві, всі бачили гру. На ТБ був розбір цих моментів. На жаль, суддівські помилки трапляються.

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Напевно, це тільки підтверджує, що потрібно і в чемпіонаті України впроваджувати систему VAR, яка стане мірилом спортивної гри, тому що ця тема трохи набридла і це ноу-хау допоможе уникнути таких ось ситуацій в чемпіонаті.

Ще п'ять турів до того, як команди розділяться на шістки. В цілому ситуація зрозуміла. Зараз, звичайно, перед зимовою перервою всі постараються взяти очки. Поки тільки можна констатувати, що Шахтар, Динамо і Олександрія вже точно забронювали за собою місце в першій шістці.

Між усіма іншими ще боротьба триватиме. Що стосується другої частини таблиці, то зараз вже точно ясно, що внизу в другій шістці будуть Чорноморець та Арсенал", – передає слова Євтушенка Команда№1.

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Україна17 тур

Шахтар - Олімпік: Неділя 02 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
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Теги
Шахтар Шахтар Шахтар - Олімпік Олімпік Олімпік Вадим Євтушенко Вадим Євтушенко Відеоасистент арбітра (VAR)
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