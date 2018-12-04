Євтушенко: Суддівські помилки у матчі Шахтар – Олімпік підтвердили, що VAR потрібен в УПЛ

Відомий український фахівець Вадим Євтушенко розповів про необхідність впровадження відеоасистента рефері в УПЛ.

"Чи була суддівська помилка наприкінці матчу Шахтар – Олімпік? Коментарі зайві, всі бачили гру. На ТБ був розбір цих моментів. На жаль, суддівські помилки трапляються.

Шевчук: В Олімпіка відібрали перемогу – тренер Шахтаря мені таке сказав, за що в житті відповів би

Напевно, це тільки підтверджує, що потрібно і в чемпіонаті України впроваджувати систему VAR, яка стане мірилом спортивної гри, тому що ця тема трохи набридла і це ноу-хау допоможе уникнути таких ось ситуацій в чемпіонаті.

Ще п'ять турів до того, як команди розділяться на шістки. В цілому ситуація зрозуміла. Зараз, звичайно, перед зимовою перервою всі постараються взяти очки. Поки тільки можна констатувати, що Шахтар, Динамо і Олександрія вже точно забронювали за собою місце в першій шістці.

Між усіма іншими ще боротьба триватиме. Що стосується другої частини таблиці, то зараз вже точно ясно, що внизу в другій шістці будуть Чорноморець та Арсенал", – передає слова Євтушенка Команда№1.

"Він бреше, чао": як Шевчук і Фонсека емоційно сварились після матчу Шахтар – Олімпік