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Євтушенко пропустив матч Динамо через дискваліфікацію за непристойний жест та образу фаната, – ЗМІ

10:27 1488 Читать на русском
Євтушенко пропустив матч Динамо через дискваліфікацію за непристойний жест та образу фаната, – ЗМІ
Вадим Євтушенко / ФК Динамо

Асистент головного тренера Динамо Вадим Євтушенко отримав покарання за демонстрацію середнього пальця та образу вболівальника "біло-синіх".

 
Віктор Циганков 25’
25’ Віктор Циганков

Вадим Євтушенко не був присутній на тренерській лаві під час поєдинку 18-го туру УПЛ проти Десни. Асистент Олексія Михайличенка переглядав матч з трибун, повідомляє FootballHub.

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За інформацією джерела, причиною стала дискваліфікація, яку Євтушенко отримав за демонстрацію середнього пальця одному з уболівальників Динамо та непристойні слова на його адресу. Інцидент трапився ще під час матчу Динамо – Зоря.

Зауважимо, офіційної інформації про дискваліфікацію Євтушенка не було. Тренер Динамо отримав таке ж покарання, яке раніше заробили капітан Шахтаря Тайсон та голкіпер Карпат Олег Кудрик.

Нагадаємо, Динамо пішло на зимову перерву на другому місці УПЛ. Відставання від Шахтаря складає 14 очок. Також кияни вилетіли з Ліги Європи, завершивши виступи в єврокубках.

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