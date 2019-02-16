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Євтушенко назвав найкращих та найгірших гравців Динамо у матчі з Олімпіакосом

11:44 1131 Читать на русском
Євтушенко назвав найкращих та найгірших гравців Динамо у матчі з Олімпіакосом
Артем Шабанов / Фото із соцмереж

Легендарний хавбек Динамо Вадим Євтушенко проаналізував гру киян у матчі 1/16 Ліги Європи проти Олімпіакоса (2:2).

"Не зовсім активно проявили себе гравці групи атаки Соль і Шапаренко, вони не зіграли на тому рівні, на якому хотілося б киянам.

Олімпіакос – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

З іншого боку, хотілося б виділити Шабанова. Була якась боязнь, чи зможе Артем гідно замінити Кадара і чи впорається в першу чергу психологічно після такого тривалого простою після невдалої гри в чемпіонаті України проти Арсеналу. Ми пам'ятаємо, що він на довгий час втратив місце в основі і міг зламатися. Але молодець – впорався, довів тренерам, що вони можуть розраховувати на нього знову.

Відзначив би ще корисні дії Буяльського, який забив важливий м'яч, Віталій вміло вів гру в центрі поля", – цитує Євтушенка ua-football.

Нагадаємо, матч-відповідь між Динамо і Олімпіакосом відбудеться 21 лютого, початок о 22:00.

Соль – слабка ланка, 8 пропущених голів за 3 матчі, побоїще фанатів: грецькі ЗМІ про матч ЛЄ Олімпіакос – Динамо

Теги
Ліга Європи Віталій Буяльський Віталій Буяльський Артем Шабанов Артем Шабанов Микола Шапаренко Микола Шапаренко Вадим Євтушенко Вадим Євтушенко Фран Соль Фран Соль
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