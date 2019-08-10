toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ШАХТАР ВЕСТ ХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Євтушенко: Динамо зіграє першим номером проти Шахтаря

12:11 175 Читать на русском
Євтушенко: Динамо зіграє першим номером проти Шахтаря
Вадим Євтушенко / ФК Динамо Київ

Колишній футболіст Динамо Вадим Євтушенко поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря.

 

"Не варто забувати про те, що кияни все свої чотири матчі в новому сезоні провели поза рідними стінами. Тому мотивація у "біло-синіх" в першому поєдинку перед своїми фанами повинна бути позамежною.

Луческу прилетів до Києва – тренера сватають в Динамо

Цей матч є особливим, тому не бачу сенсу говорити про те, хто має перевагу, а хто – ні. І про втому не варто говорити, оскільки це тільки початок змагального періоду.

Шахтар завжди намагається грати першим номером. Чи буде це зараз робити Динамо? Думаю так. Це дуже важлива гра, перемога в якій може дати комусь із конкурентів психологічну перевагу", – цитує Євтушенка Команда 1.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Динамо – Шахтар: Луческу зізнався, чому завітає на Класичне
10:41
1471
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Динамо - Шахтар Вадим Євтушенко Вадим Євтушенко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:006137 Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ
2
год
:
9
хв
Крістал Пелас
17:00
Евертон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук