Євтушенко: Динамо зіграє першим номером проти Шахтаря

Колишній футболіст Динамо Вадим Євтушенко поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря.

"Не варто забувати про те, що кияни все свої чотири матчі в новому сезоні провели поза рідними стінами. Тому мотивація у "біло-синіх" в першому поєдинку перед своїми фанами повинна бути позамежною.

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Цей матч є особливим, тому не бачу сенсу говорити про те, хто має перевагу, а хто – ні. І про втому не варто говорити, оскільки це тільки початок змагального періоду.

Шахтар завжди намагається грати першим номером. Чи буде це зараз робити Динамо? Думаю так. Це дуже важлива гра, перемога в якій може дати комусь із конкурентів психологічну перевагу", – цитує Євтушенка Команда 1.

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