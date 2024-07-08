Сезон 1985/86 у чемпіонаті Югославії був відзначений скандалом через ймовірні масштабні договірні матчі в останній ігровий тиждень. За підсумками 34 туру Партизан завоював чемпіонський титул завдяки кращій різниці м'ячів – Црвена Звезда стала другою. Однак після суспільного резонансу президія Югославської футбольної асоціації на чолі зі Славко Шайбером ухвалила рішення про анулювання всіх результатів матчів 34 туру.

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Було постановлено переграти всі ці матчі. Усі клуби, за винятком Партизана, погодилися з цією вимогою. У підсумку "біло-чорним" було присуджено технічну поразку з рахунком 0:3, а клуб було позбавлено чемпіонського титулу – його було присуджено Црвені Звезді. На підставі цього рішення саме Зірка отримала право представляти Югославію в Кубку чемпіонів у сезоні 1986/87.

Однак Партизан подав апеляцію і виграв справу в Конституційному суді Югославії. Суд постановив, що доказів фальсифікації результатів матчу останнього туру виявлено не було. Як і не було підстави позбавляти "чорно-білих" очок, які вони справедливо заробили в 34-му турі. Так чемпіонський титул було повернуто Партизану. Однак УЄФА рішення Конституційного суду не прийняв.

УЄФА досі визнає чемпіонський титул 1986 року за "червоно-білими". Тепер Црвена Звезда вирішила узаконити це досягнення.

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