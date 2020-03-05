Європейський суд з прав людини відхилив апеляцію Платіні щодо його відсторонення від футболу

Колишній голова УЄФА Мішель Платіні не зміг довести свою непричетність до фінансових махінацій за часів керівництва організацією.

Вимога Мішеля Платіні визнати його відсторонення від футбольної діяльності у 2015 році незаконним відхилено Європейським судом з прав людини, повідомляє L`Equipe.

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ЄСПЛ визнав, що дискваліфікація була "обґрунтованою", хоча Платіні стверджував, що було порушене його право на справедливий суд.

Нагадаємо, Платіні був відсторонений від футбольної діяльності за отримання від екс-глави ФІФА Йозефа Блаттера 2 млн швейцарських франків з коштів організації. ФІФА подавала в суд на функціонерів.

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