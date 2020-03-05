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Європейський суд з прав людини відхилив апеляцію Платіні щодо його відсторонення від футболу

16:53 163 Читать на русском
Європейський суд з прав людини відхилив апеляцію Платіні щодо його відсторонення від футболу
Мішель Платіні / Reuters

Колишній голова УЄФА Мішель Платіні не зміг довести свою непричетність до фінансових махінацій за часів керівництва організацією.

Вимога Мішеля Платіні визнати його відсторонення від футбольної діяльності у 2015 році незаконним відхилено Європейським судом з прав людини, повідомляє L`Equipe.

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ЄСПЛ визнав, що дискваліфікація була "обґрунтованою", хоча Платіні стверджував, що було порушене його право на справедливий суд.

Нагадаємо, Платіні був відсторонений від футбольної діяльності за отримання від екс-глави ФІФА Йозефа Блаттера 2 млн швейцарських франків з коштів організації. ФІФА подавала в суд на функціонерів.

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Теги
УЄФА Світ ФІФА Мішель Платіні
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