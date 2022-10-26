"Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі прийняв до розгляду позов Української асоціації футболу щодо компенсації масштабних збитків, які були завдані українському футболу російськими окупантами.

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Це серйозний успіх нашої футбольної спільноти на шляху до покарання агресора! Адже, відповідно до офіційної статистики, ЄСПЛ відмовляє у розгляді позовів проти РФ у 90-95%. Отже, робота, яку провела команда УАФ, спільно з українськими і іноземними юристами, регіональними асоціаціями та клубами була реалізована на найвищому якісному рівні. Дякую за це всім, хто допомагав нам в процесі підготовки позову! Позову, який вперше, на превеликий жаль, поєднав жахіття війни і футбол.

Нам вдалося досягти першого важливого результату у протистоянні українського футболу проти агресора завдяки єдності всієї футбольної спільноти України. Паралельно із постійними обстрілами, евакуацією, активною допомогою військовим, медикам і вимушеним переселенцям представники футбольної родини збирали і систематизували необхідну інформацію, яка пізніше була професійно опрацьована і лягла в основу позову до ЄСПЛ. Військова агресія Росії триває, тому ми продовжимо оновлювати інформацію щодо завданих збитків і надсилатимемо її в ЄСПЛ.

Ми розуміємо, що цей позов не поверне загиблих представників нашої футбольної родини... Та саме заради їхньої світлої пам’яті, заради підтримки їхніх рідних ми маємо домогтися максимального покарання для агресора. Фашистська Росія буде покарана! Завдяки героїзму Збройних сил України, завдяки безкомпромісності у протистоянні з ворогом керівництва країни на чолі з Президентом Володимир Зеленський, завдяки єдності футбольної спільноти і всього українського народу! Слава Героям! Слава ЗСУ! Слава Україні!" – написав Павелко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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