Європейський трансферний дедлайн для українських футболістів – як це було

"Футбол 24" розповідає про те, яким був останній день зимового трансферного вікна в європейських чемпіонатах для українських футболістів.

В Україні 31 січня зимове трансферне вікно тільки відкрилось, а от в багатьох європейських чемпіонатах у цей день був трансферний дедлайн – клуби мали останню можливість оформити перехід бажаного футболіста. Серед таких були й українці.

Трансферне вікно, зима 2018. Дедлайн. Як це було

Трансфери, які не відбулися

1. Степаненко з Шахтаря в Крістал Пелас

Українські ЗМІ поширили інформацію, що протягом останніх годин трансферного вікна Степаненка активно торгував Крістал Пелас. Англійський клуб зробив Шахтарю конкретну пропозицію – мова йшла про 9 мільйонів євро, повідомляє Zbirna.com.

Тарас на зборах в ОАЕ навіть пройшов необхідний для завершення угоди медогляд, однак керівництво Шахтаря все ж відмовилося відпускати одного з ключових футболістів перед відповідальними матчами плей-офф Ліги чемпіонів.

2. Хачеріді з Динамо в ПАОК

У Хачеріді влітку завершується контракт з Динамо. Євген, судячи з усього, хоче спробувати свої сили в іншому чемпіонаті, тому не поспішає укладати з киянами нову угоду. Головним претендентом на захисника був ПАОК.

Греки нібито не хотіли чекати, поки Хачеріді стане вільним агентом, і намагалися підписати його вже зараз. За нашою інформацією, зимовий трансфер захисника збірної України Динамо оцінило в 2 млн євро. До останнього моменту не було зрозуміло, чи перейде ПАОК до рішучих дій.

Ця сума все ж відлякала ПАОК – "чорно-білі", схоже, вирішили зачекати півроку з надією отримати Євгена безкоштовно. Ну а Динамо, у свою чергу, запропонувало Хачеріді новий контракт.

3. Лунін з Зорі в Реал Сосьєдад

Баски вели із Зорею перемовини щодо придбання Андрія Луніна. На певному етапі в мережі навіть з'явилася інформація, що сторони дійшли згоди. Сосьєдад запропонував довгостроковий контракт футболісту, пообіцяв 2,5 млн євро луганському клубу та погодився віддати талановитого голкіпера назад в Зорю до кінця сезону.

Згодом різні джерела повідомили, що взимку Лунін не покине Україну, а Зоря зачекає кращої пропозиції. В останні дні трансферного вікна така можливість у Реал Сосьєдада виникла – сусіди з Атлетіка перерахували їм 32 млн євро за Іньїго Мартінеса. Але "біло-блакитні" до варіанту з українським воротарем тепер не повернулися.

4. Зозуля в німецький клуб

Роман Зозуля реанімував свою кар'єру в Альбасете. У поточному сезоні Сегунди українець є найкращим бомбардиром команди – 7 голів. Багатий досвід виступів на пристойному рівні, підкріплений хорошою формою українця, привернув увагу інших клубів.

Зокрема, за словами спортивного директора Альбасете, один німецький клуб зробив три пропозиції щодо трансферу Зозулі. Іспанці відмовилися продавати головну ударну силу своєї команди, вказавши потенційному покупцю на клаусулу в розмірі 10 млн євро.

Можна припустити, що й сам Роман не надто наполягав на цьому трансфері. Він розповідав, що під час переходу в Бетіс мав кращі пропозиції з Німеччини, але не зрадив своїй мрії грати в Іспанії. До того ж, є невеликий шанс повернутися в Прімеру: якщо Альбасете підвищиться в класі, то контракт Зозулі з клубом автоматично продовжиться.

Трансфери, які відбулися

1. Приндета з Платаніаса в Ламію

Під завісу трансферного дедлайну Віталій змінив один грецький клуб на інший. Восени Приндетта втратив місце в основі Платаніаса та майже не грав. Перехід в Ламію відкриває можливість отримувати регулярну ігрову практику.

Якщо новий клуб українця збереже прописку в еліті – його контракт, який розрахований до кінця сезону, буде пролонговано ще на рік. До речі, Ламія має значно кращі шанси залишитися в Суперлізі, ніж Платаніас – 19 очок проти 9.

2. Довбик в Мітьюлланд

Молодий форвард відпрацював свій контракт з Дніпром і розпочав пошуки нової команди. Довбик розповів, що його агент вів переговори з клубами з Бельгії, Португалії та Франції. Саме у Франції до останнього моменту міг опинитися Артем – в дедлайн-дей гравець відправився підписувати контракт з представником Ліги 2 Лансом.

Однак в останній момент його перехопив лідер чемпіонату Данії Мітьюлланд. Український скаут описав, як Довбик опинився в цьому клубі, ставши в авральному порядку заміною Александру Сорлоту. Артем в новій команді на своїй позиції матиме тільки одного конкурента, тому перспективи засвітитися в Європі в нього чудові.