Європейський чемпіонат офіційно повертається після карантину – відома дата

Вже у червні вболівальники матимуть можливість переглянути матчі чемпіонату Швейцарії.

Федеральна рада Швейцарії сьогодні, 29 квітня, офіційно пом'якшила карантинні заходи. Це стосується і спорту – команди Суперліги зможуть відновити повноцінні тренування вже 8 травня, інформує Nau.

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З 8 червня планується проведення поєдинків, але доступ уболівальників заборонений – всі матчі будуть зіграні на порожніх стадіонах. До слова, пауза в швейцарській Суперлізі триває вже 2 місяці – востаннє матчі проводилися ще 23 лютого.

До слова, після 23-х турів Янг Бойз та Санкт-Галлен набрали по 45 очок. У Базеля 40 пунктів.

Нагадаємо, вже 2 чемпіонати Європи завершені достроково – відповідне рішення прийняли у Нідерландах та Франції. Близькі до такого невтішного вердикту і бельгійці.

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