Рада директорів Європейських ліг зібралася сьогодні в Ньйоні для обговорення можливої революції.

Доменек знищив Венгера за ідею Мундіалів кожні 2 роки

Усі 12 членів виступили проти проведення чемпіонату світу кожні 2 роки, інформує офіційний сайт організації. Це представники Англії, Німеччини, Іспанії, Італії, Франції, Португалії, Росії, Швейцарії, Швеції, Данії, Румунії та Польщі. Головний аргумент – нинішній футбольний календар і без того завантажений, тому ущільнення змагань збірних завдасть великої шкоди клубам та їхнім гравцям.

Нагадаємо, фінальна стадія ЧС-2022 у Катарі триватиме з листопада по грудень, що також вибивається зі звичного графіку і створює чималі труднощі для клубного сезону.

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