Відразу двоє гравців збірної України можуть змінити свої клуби до закриття літнього трансферного вікна. Як інформує Ortadoğu Gazetesi, в послугах воротаря Реала Андрія Луніна зацікавлений клуб Жозе Моурінью Фенербахче. "Канарки" хотіли б орендувати українського воротаря.

Лунін суперсейвом зберіг "суху" перемогу Реала 4:0 – відеоогляд матчу

У той же час портал GiveMeSport заявив про інтерес Порту до Олександра Зінченка. "Дракони" вже зв'язалися з лондонським клубом, але переговори все ще перебувають на ранній стадії. У Порту і Арсенала хороші партнерські відносини, це може сприяти трансферу.

Вважається, що сам Зінченко відкритий до переходу. Арсенал волів би продати українця зараз, щоб через рік не втратити його безкоштовно – контракт Олександра розрахований до літа 2026 року.

Довбик взяв додаткові уроки, три клуби АПЛ хочуть Артема – Моурінью може врятувати кар'єру Зінченка