Європейська збірна змінила тренера перед матчем з Іспанією
Александр Дімітров очолив збірну Болгарії.
Александр Дімітров став новим головним тренером збірної Болгарії з футболу, підписавши контракт на два роки. Його кандидатуру затвердив сьогодні Виконком БФС, йдеться на офіційному сайті організації.
Дімітров замінив на цій посаді Іліана Ілієва. Раніше Олександр 7 років тренував молодіжну збірну Болгарії U-21.
Дебют Дімітрова на посаді головного тренера відбудеться 11 жовтня в домашньому матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Туреччини в Софії. 14 жовтня Болгарія зіграє в гостях проти Іспанії.
Збірна Болгарії розпочала відбір до ЧС-2026 з двох поразок з рахунком 0:3.
