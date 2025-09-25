Александр Дімітров став новим головним тренером збірної Болгарії з футболу, підписавши контракт на два роки. Його кандидатуру затвердив сьогодні Виконком БФС, йдеться на офіційному сайті організації.

Дімітров замінив на цій посаді Іліана Ілієва. Раніше Олександр 7 років тренував молодіжну збірну Болгарії U-21.

Дебют Дімітрова на посаді головного тренера відбудеться 11 жовтня в домашньому матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Туреччини в Софії. 14 жовтня Болгарія зіграє в гостях проти Іспанії.

Збірна Болгарії розпочала відбір до ЧС-2026 з двох поразок з рахунком 0:3.

