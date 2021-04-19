Засновники Європейської Суперліги, вочевидь, продовжують сподіватися на підтримку ідею нового турніру з боку французьких клубів.

Мінімум дві команди з Франції щороку гратимуть у Європейській Суперлізі, стверджує AFP.

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Близьке до засновників ліги джерело агентства запевнило, що французькі клуби незабаром приєднаються до них. Назви клубів і принцип їхнього відбору наразі невідомий. До дюжини фундаторів Європейської Суперліги потрапили представники Англії, Іспанії та Італії. На противагу їм асоціація європейських клубів провела екстрене засідання, в якому взяв участь, зокрема, і французький ПСЖ.

Нагадаємо, що в ніч на понеділок 12 топ-клубів оголосили про створення Європейської Суперліги. Проект започаткували Ман Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан.

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