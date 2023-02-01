"В мене є напівінсайд: те, що пішов Кулач, що зараз йде Бєсєдін – це ознака того, що в Динамо має з'явитися форвард. До цього також веде продаж Забарного.

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Я можу дати напівінсайд, тому що в мене немає поки що прізвища (мені здається, що це прізвище знає максимум 4-5 людей у світі) – в Динамо має приїхати форвард цього тижня. Я знаю тільки те, що це європеєць, нормального віку (це не 32) і що Динамо начебто вклалося в 1-1,5 мільйони", – розповів Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Кулач офіційно перейшов у азербайджанську Зіру, а на Бєсєдіна, за інформацією ЗМІ, претендує кіпрський АЕЛ і клуб з Туреччини.

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