"Сценарії України та Білорусі? Схоже. Всі це читають. Насправді в Україні вже Європа. Європа керує Україною. Хотіли Європу – ось Європа. Все за нас вирішують. Європа хоче розібрати Білорусь. Сценарії схожі.

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Майдан? Це і революція, і переворот. Більше технологія. Технологія перевернути... Держпереворот, скажімо так. Українці, білоруси та росіяни – братні народи? Ця фраза була ще за радянських часів. А на сьогоднішній момент складно сказати, що брати. Так сказати часом навіть неможливо. Родинні зв'язки – так. У мене багато друзів у Росії, в Білорусі – менше. Але так формулювати не можна.

Україна залежить від когось? Вона вибрала цей шлях. Спочатку. Колись віддалися одним, потім – іншим. Ми заважаємо. Ми як той місток від великого до меншого, від меншого до більшого. Багато хто не хоче, щоб ми стали успішною країною", – поділився Ващук в інтерв'ю Эхо Киева.

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