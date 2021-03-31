Євро U-21. Груповий етап, 2 тур

Група C

Данія – Росія – 3:0

Голи: Бруун Ларсен, 10, Брейєр, 11, Хольсе, 90

Ісландія – Франція – 0:2

Голи: Гендузі, 17, Едуар, 38

Група D

Хорватія – Англія – 1:2

Голи: Брадаріч, 90+1 – Езе, 12 (п), Джонс, 74

Португалія – Швейцарія – 3:0

Голи: Кейруш, 3, Трінкау, 60, Консейсау, 65

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У квартеті С ще до старту матчів практично жодної інтриги не було. Франції належало підтвердити свої амбіції з головним аутсайдером, а Росії потрібно було диво в дуелі з лідером. Зрештою, його прогнозовано не сталося. Данія вже на 11-й хвилині двічі вразила ворота росіян і задекларувала свої претензії на першу сходинку. Франція без проблем обіграла Ісландію і стала другою.

Лише Португалія у групі D не відклала вирішення турнірних завдань до останнього матчу. Юні "селесао" завершили груповий етап зі стовідсотковими показниками. А от за другу путівку у плей-офф розгорнулася запекла боротьба. Англія, яку вважали одним із фаворитів, сенсаційно програла два перші матчі, тому просто перемоги над Хорватією було б замало. Різниця м'ячів була зовсім не на користь британців, які обіграли Хорватію, але вилетіли. Рятівний гол "картаті" забили аж у компенсований час.

Таким чином визначилися усі команди, які через два місяці продовжать боротьбу за трофей. У плей-офф молодіжного Євро U-21 зіграють: Німеччина, Нідерланди, Італія, Іспанія, Данія, Франція, Португалія та Хорватія.

Нагадаємо, Євро U-21 було заплановане на червень 2021-го, але після перенесення дорослого чемпіонату Європи молодіжну першість довелося змістити на весну та розбити на дві частини. Протягом цієї міжнародної паузи (24-31 березня) зіграли груповий етап, а плей-офф пройде в кінці сезону (31 травня – 6 червня).

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