Груповий етап молодіжного Євро вийшов на фінішну пряму. Визначилися володарі путівок у плей-офф від групи В.

Євро U-21. Груповий етап, 3 тур

Італія – Словенія – 4:0

Голи: Маджоре, 10, Распадорі, 19, Кутроне, 25 (пен), 50

Вилучення: Маркіцца, 82 (Італія)

Іспанія – Чехія – 2:0

Гол: Гомес, 69, 78

Євро U-21: Нідерланди відвантажили Угорщині 6 голів, Румунія встояла проти Німеччини, але вилетіла з турніру

Італії, щоб не сконфузитись у груповому етапі молодіжного євро, потрібно було перегравати словенців. Тренерському штабу "Скуадри Адзурри" вдалось правильно налаштувати своїх гравців, а тому ті відвантажили аж 4 голи у ворота балканців, які нічого не створили біля воріт суперника. Дублем пощастило відзначитись Кутроне, хоча він ще й не реалізував пенальті.

А от "Фурія Роха" протистояла чехам та досить довго не могла забити. Атаки у першому таймі були безрезультатними, а по перерві дублем все ж відзначився Гомес. Тотальна перевага закономірно конвертувалась у перемогу Іспанії.

За підсумками групового етапу Іспанія та Італія крокують у плей-офф з першого та другого місць відповідно. Чехія та Словенія припиняють свої виступи на турнірі.

Євро U-21: півмільярдна Франція, тест для англійських перлин, новий формат і вихованець Динамо в збірній Росії