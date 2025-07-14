Євро-2025, жінки: визначилися усі учасники плей-офф – сітка до фіналу, остаточні турнірні таблиці
На чемпіонаті Європи серед жіночих збірних завершився груповий етап. Лише 8 команд продовжить боротьбу за трофей.
Матчі у квартеті D закрили програму групового етапу. До останнього туру тут ніхто не гарантував собі вихід у наступний етап. Найкращі шанси були у Франції, але вона змусила понервувати, програвши перший тайм Нідерландам. Однак, у підсумку, "Ле блю" таки вийшли у чвертьфінал, разом з ними туди попрямувала Англія.
Євро-2025 серед жінок: Англія знищує Уельс, Франція у гольовій перестрілці виграє групу
Матчі 1/4 фіналу жіночого Євро-2025:
Норвегія – Італія (середа, 16 липня)
Швеція – Англія (четвер, 17 липня)
Іспанія – Швейцарія (п'ятниця, 18 липня)
Франція – Німеччина (субота, 19 липня)
Початок усіх поєдинків о 22:00 за київським часом.