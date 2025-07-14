Матчі у квартеті D закрили програму групового етапу. До останнього туру тут ніхто не гарантував собі вихід у наступний етап. Найкращі шанси були у Франції, але вона змусила понервувати, програвши перший тайм Нідерландам. Однак, у підсумку, "Ле блю" таки вийшли у чвертьфінал, разом з ними туди попрямувала Англія.

Євро-2025 серед жінок: Англія знищує Уельс, Франція у гольовій перестрілці виграє групу

Матчі 1/4 фіналу жіночого Євро-2025:

Норвегія – Італія (середа, 16 липня)

Швеція – Англія (четвер, 17 липня)

Іспанія – Швейцарія (п'ятниця, 18 липня)

Франція – Німеччина (субота, 19 липня)

Початок усіх поєдинків о 22:00 за київським часом.