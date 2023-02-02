У швейцарському Ньйоні провели жеребкування відбору на Євро-2025 U-21. У цьому циклі братимуть участь 52 збірні. Росії серед них немає.

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Україна під час жереба була у другому кошику відповідно до рейтингу УЄФА й потрапила у групу F, де її суперниками будуть Англія, Сербія, Північна Ірландія, Азербайджан та Люксембург.

Загалом у фінальну частину Євро проб'ються 16 команд: Словаччина, яка є господаркою турніру, та 15 збірних за результатами відбору (9 переможців груп, 3 найкращі команди серед володарів других місць та 3 тріумфатори плей-офф, в якому гратимуть шість володарів других сходинок).

До слова, цьогоріч підопічні Руслана Ротаня гратимуть у фінальному турнірі Євро-2023, де зустрінуться з Румунією, Іспанією та Хорватією.

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