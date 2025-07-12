Євро-2025 серед жінок. Група С, 3-й тур

Швеція – Німеччина – 4:1

Голи: Блакстеніус, 12, Хольмберг, 25, Рольфо, 34 (з пенальті), Хуртіг, 80 – Бранд, 7

На 31-й хвилині вилучена Вомзер (Німеччина)

Польща – Данія – 3:2

Голи: Палліда-Бідас, 13, Пайор, 20, В'янковська, 77 – Томсен, 59, Бруун, 83

Смілла Хольмберг вперше у своїй кар'єрі вийшла в стартовому складі в матчі чемпіонату Європи. 18-річна захисниця віддячила тренерському штабу за довіру і забила у ворота Німеччини, вивівши свою команду вперед. "Розмочила" рахунок якраз Бундестім, але Блакстеніус швидко зрівняла.

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Гол Хольмберг, а також вилучення німкені Карлотти Вамзер стали ключовими. На 31-й хвилині вона вирішила зупинити м'яч рукою на лінії воріт, за що побачила перед собою червону картку. Це її рішення було максимально безглуздим, адже Швеція реалізувала цей пенальті і довела гру до перемоги, завдяки якій обійшла Німеччину в таблиці групи С і посіла перше місце.

Матч між Польщею і Данією з турнірної точки зору вже нічого не вирішував, але "Кадра" створила свою історію – вона забила перші м'ячі на чемпіонатах Європи і здобула першу перемогу.