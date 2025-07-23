Євро-2025 серед жінок, 1/2 фіналу

Англія – Італія – 2:1 (у додатковий час)

Гол: Аг'єманг, 90+6, Келлі, 119 – Бонансеа, 33

На 119-й хвилині Келлі (Англія) не реалізувала пенальті (голкіпер)

У першому півфіналі жіночого Євро-2025 між Англією та Італією тривалий час все вирішував гол Барбари Бонансеа на 33-й хвилині. "Левицям" не вистачало креативу в атаці, і після забитого м'яча Італія спокійно "сушила" гру. Єдиною проблемою, здавалося, стала травма лідера "Скуадри адзурри" Крістіани Джиреллі на 64-й хвилині.

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Видання The Guardian ще під час матчу зазначало, що жіночу збірну Англії, схоже, спіткало прокляття чоловічої національної команди – кожного разу, коли матч за її участю транслюється на ITV, Англія не перемагає. Проте цього разу англійки врятувалися на шостій компенсованій хвилині – голкіперка суперника Джуліані зіграла не найкращим чином після чергового навісу під час навали, і Аг'єманг скористалася цією помилкою.

Коли ж справа вже майже йшла до серії пенальті, Северіні, яка до цього втратила чудову нагоду зробити рахунок 2:0, порушила правила проти Мід – і "привезла" 11-метровий удар. Джуліані з пострілом Келлі впоралася, проте не з добиванням... Англія стала першою фіналісткою.

У другому півфіналі турніру зустрінуться Німеччина та Іспанія.