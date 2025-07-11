Євро-2025 серед жінок, 3-й тур

Фінляндія – Швейцарія – 1:1

Голи: Куйкка, 79 (пен.) – Джемайлі, 90+3

Норвегія – Ісландія – 2:1

Голи: Гаупсет, 15, 26, Леонгардсен-Монум, 49, 76 – Йонсдоттір, 6, Ейріксдоттір, 85

Вилучення: Лунд, 90+4

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Ісландія несподівано відкрила рахунок проти Норвегії вже на 6-й хвилині, причому гол Йонсдоттір став для ісландок першим на турнірі. Проте фаворити поєдинку вже на 15-й хвилині відновили паритет – відзначилася Сігне Гапсет. Незадовго після цього Норвегія вийшла вперед завдяки другому голу Гаупсет.

У другому таймі норвежки збільшили свою перевагу – дублем відзначилася Леонгардсен-Монум. Однак Ісландія несподівано повернулася в гру – спочатку Ейріксдоттір забила другий на 85-й хвилині, а на 95-й Віггосдоттір реалізувала пенальті. Перед цим норвежки залишилися в меншості через вилучення Лунд, але на підсумок матчу це не вплинуло. Збірна Норвегії здобуває максимум очок у своїй групі та виходить у плей-офф, команда Ісландії вилітає з нулем очок.

У іншому матчі групи А Фінляндія зустрічалася із Швейцарією. Команди грали суворо від оборони та не створювали великої кількості гольових моментів. Швейцарію влаштовувала нічия, тому команда не показала надзвичайно активної гри в атаці. Перший гол у матчі забила Фінляндія – Куйкка реалізувала пенальті наприкінці основного часу. Здавалося б, що путівка в наступний етап уже в руках фінок, однак на 90+3-й хвилині Джемайлі зрівняла рахунок та вивела Швейцарію у плей-офф.