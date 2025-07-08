Євро-2025 серед жінок, 2-й тур

Німеччина – Данія – 2:1

Голи: Нюскен, 56, (з пенальті), Шуллєр, 66 – Вангсгор, 26

Польща – Швеція – 0:3

Голи: Блакстениус, 28, Асллані, 52, Хуртіг, 77

Німеччина програла перший тайм Данії, але після перерви оформила камбек – завдяки пенальті і контратаці, яка сталася внаслідок курйозу: опорниця данської команди Фарге з усієї сили зарядила м'ячем в обличчя Снерле, і тим самим німкені перехопили м'яч.

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Що цікаво, пенальті у ворота данської команди був призначений після підказки VAR і перегляду відеоповтору. У першому таймі арбітр також вказав на 11-метрову позначку на користь Німеччини, але після підказки VAR змінив своє рішення – виявилося, що гра Тьогерсен рукою була за межами штрафного майданчика.

Пенальті мала пробивати штатна виконавиця Яніна Мінге, проте Нюскен, яка хотіла пробити скасований пенальті в першому таймі, вмовила ліву захисницю поступитися правом виконання 11-метрового їй.

В іншому матчі групи Швеція обіграла Польщу, але втратила через травму ліву захисницю Аманду Нільден. Німеччина і Швеція достроково вийшли до чвертьфіналу турніру.