Євро-2025 серед жінок, 1/4 фіналу

Норвегія – Італія – 1:2

Голи: Хегерберг, 66 – Джиреллі, 50, 90

На 60-й хвилині Хегерберг (Норвегія) не реалізувала пенальті (повз)

Після перерви Італія забила двічі: гол Джиреллі був зарахований після ретельної перевірки VAR на офсайд, а ось взяття воріт у виконанні Канторе було скасовано з тієї ж причини.

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Лише після цього епізоду Норвегія прокинулася. Лінарі збила Хегерберг у власному штрафному майданчику, проте Ада не змогла реалізувати 11-метровий – вона пробила повз ворота. Цей пенальті став для неї вже другим, з яким вона не впоралася на цьому Євро.

Форвард Ліона реабілітувалася на 66-й хвилині, реалізувавши вихід один на один. Однак Італія сильніше провела кінцівку зустрічі: на 88-й хвилині Хансен врятувала свою команду після удару Джиреллі, а миттю пізніше не зуміла повторити свій подвиг – Крістіна забила свій другий м'яч з другого поверху.

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