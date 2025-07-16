Євро-2025 серед жінок: Італія перемогла Норвегію і вийшла до півфіналу – Хегерберг не реалізувала другий пенальті
У Швейцарії триває жіноче Євро-2025. Читайте подробиці сьогоднішнього ігрового дня на "Футбол 24".
Євро-2025 серед жінок, 1/4 фіналу
Норвегія – Італія – 1:2
Голи: Хегерберг, 66 – Джиреллі, 50, 90
На 60-й хвилині Хегерберг (Норвегія) не реалізувала пенальті (повз)
Після перерви Італія забила двічі: гол Джиреллі був зарахований після ретельної перевірки VAR на офсайд, а ось взяття воріт у виконанні Канторе було скасовано з тієї ж причини.
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Лише після цього епізоду Норвегія прокинулася. Лінарі збила Хегерберг у власному штрафному майданчику, проте Ада не змогла реалізувати 11-метровий – вона пробила повз ворота. Цей пенальті став для неї вже другим, з яким вона не впоралася на цьому Євро.
Форвард Ліона реабілітувалася на 66-й хвилині, реалізувавши вихід один на один. Однак Італія сильніше провела кінцівку зустрічі: на 88-й хвилині Хансен врятувала свою команду після удару Джиреллі, а миттю пізніше не зуміла повторити свій подвиг – Крістіна забила свій другий м'яч з другого поверху.
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