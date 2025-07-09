Євро-2025 серед жінок, 2-й тур

Англія – Нідерланди – 4:0

Голи: Джеймс, 22, 60, Стенвей, 45+2, Тун, 67

Франція – Уельс – 4:1

Голи: Матео, 8, Діані, 45+1 (з пенальті), Мажрі, 53, Гейоро, 63 – Фішлок, 14

Англія знищила збірну Нідерландів з рахунком 4:0, завдавши їй найбільшої поразки за всю історію чемпіонатів Європи та світу – причому як серед жіночих, так і чоловічих команд. За рахунку 0:2 в перерві наставник "ораньє" Андріс Йонкер зробив відразу три заміни, але це не допомогло – "левиці" забили в другому таймі ще двічі, при тому що ще один гол у їхньому виконанні був скасований через офсайд.

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Після поразки від Нідерландів з рахунком 0:3 і вчорашньої ДТП по дорозі на тренування на автобусі (ніхто з команди не постраждав, на відміну від водія іншого транспортного засобу – його відвезли на машині швидкої допомоги) найгірша команда Євро (згідно з рейтингом ФІФА), збірна Уельсу змогла зібратися і дати Франції бій. Однак її вистачило лише на перший тайм. Після гола "в роздягальню", який зробив рахунок 2:1, збірна Уельсу так і не оговталася – і після перерви пропустила ще двічі.

Франція майже вийшла в плей-офф, а Англія і Нідерланди, скоріш за все, поборються за друге місце.

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