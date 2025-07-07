Євро-2025 серед жінок, 2-й тур

Іспанія – Бельгія – 6:2

Голи: Путельяс, 22, 86, Паредес, 39, Гонсалес, 52, Кальдентей, 61, Піна, 81 – Ванхаевермет, 24, Еурлінгс, 50

Португалія – Італія – 1:1

Голи: Гомеш, 89 – Джіреллі, 70

Вилучення: Боржеш, 90+6 (Португалія, друга жовта)

Іспанія достроково оформила собі вихід з групи. Після розгрому Португалії з рахунком 5:0 "Фурія роха" покуражилася в матчі з кривдниками України зі збірної Бельгії. Іспанія володіла тотальною перевагою і реалізувала частину своїх шансів, тоді як Бельгія скористалася рідкісними можливостями забити.

Євро-2025 серед жінок: Іспанія розбила Португалію, Італія здолала Бельгію

Бельгійки двічі зрівнювали рахунок, причому в другому випадку VAR тривалий час дивився повтори – була підозра на офсайд. Однак гол Гонсалес став ключовим – відповісти на нього команда Елізабет Гуннарсдоттір вже не змогла.

Після поразки від Іспанії з рахунком 0:5 і після того, як Італія на 70-й хвилині відкрила рахунок, здавалося, що Португалія вже не оговтається. Але "бордово-зелені" все ж змогли зрівняти рахунок і зберегти шанси на вихід з групи. На 80-й хвилині гол Діани Сілва після розіграшу стандарту було скасовано через офсайд. Вона навіть встигла відсвяткувати його у стилі Діогу Жоти... Проте легітимний забитий м'яч Португалії стався лише на 89-й хвилині.

Так Італія втратила шанс достроково вийти в плей-офф.