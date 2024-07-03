Євро-2024: визначилися всі пари 1/4 фіналу
Перший раунд плей-офф Євро-2024 завершився. Стали відомі всі пари чвертьфінальної стадії.
У вівторок, 2 липня, збірна Нідерландів розправилася з Румунією, а Туреччина здолала Австрію. Таким чином, останню "мозаїку" для загальної чвертьфінальної картини було знайдено.
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Пари 1/4 фіналу Євро-2024:
Іспанія – Німеччина – 5 липня
Португалія – Франція – 5 липня
Англія – Швейцарія – 6 липня
Нідерланди – Туреччина – 6 липня
У півфіналі переможець пари Іспанія – Німеччина зіграє з переможцем пари Португалія – Франція. Водночас переможець пари Англія – Швейцарія зіграє з переможцем пари Нідерланди – Туреччина. Фінал Євро-2024 буде зіграно 14 липня.
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