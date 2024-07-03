У вівторок, 2 липня, збірна Нідерландів розправилася з Румунією, а Туреччина здолала Австрію. Таким чином, останню "мозаїку" для загальної чвертьфінальної картини було знайдено.

Нідерланди вийшли в 1/4 фіналу Євро-2024 – шоу Гакпо та Малена дозволило розгромити Румунію

Пари 1/4 фіналу Євро-2024:

Іспанія – Німеччина – 5 липня

Португалія – Франція – 5 липня

Англія – Швейцарія – 6 липня

Нідерланди – Туреччина – 6 липня

У півфіналі переможець пари Іспанія – Німеччина зіграє з переможцем пари Португалія – Франція. Водночас переможець пари Англія – Швейцарія зіграє з переможцем пари Нідерланди – Туреччина. Фінал Євро-2024 буде зіграно 14 липня.

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