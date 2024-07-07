Євро-2024: визначилися обидві пари 1/2 фіналу
Чемпіонат Європи 2024 року на фінішній прямій, залишилося зіграти лише три матчі.
Програму чвертьфіналів закривав матч Нідерланди – Туреччина. Підопічні Рональда Кумана пропустили першими, але в другому тайму спромоглися відповісти двічі й втримати перемогу, ставши останнім учасником півфіналу Євро-2024.
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Тож у боротьбі за трофей залишилося лише чотири команди. Перший матч 1/2 фіналу відбудеться 9 липня в Мюнхені, де зіграють збірні Іспанії та Франції. Другий півфінал запланований на 10 липня у Дортмунді, його учасниками стали Англія та Нідерланди. Обидва поєдинки розпочнуться о 22:00.
До слова, фінал Євро-2024 прийме Олімпіаштадіон у Берліні (14 липня, 22:00).
Нідерланди прорвались у півфінал Євро-2024, втримавши вольову перемогу над Туреччиною