Другий раунд плей-офф Євро-2024 на екваторі. Зіграно два матчі 1/4 фіналу.

Спочатку до півфіналу пробилася Іспанія, яка перемогла Німеччину в екстра-таймі. Згодом до неї приєдналася Франція, яка також не змогла переграти Португалію в основний час і навіть в овертаймі, але таки змогла дотиснути її в серії післяматчевих пенальті.

Іспанія вийшла до півфіналу Євро-2024, здолавши Німеччину на останніх хвилинах овертайму

Після завершення матчу в Гамбурзі ми отримали одну повністю сформовану пару півфіналу Євро-2024. Іспанія зіграє проти Франції, цей поєдинок відбудеться 9 липня о 22:00.

До слова, це буде 36-та очна зустріч в історії протистояння команд. Іспанія здобула 16 перемог, трохи випередивши Францію, яка вигравала 13 разів. Сім матчів завершилися внічию.