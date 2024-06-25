Усі матчі зіграли в квартетах А і В. Однак до плей-офф вийшло трохи більше команд: Німеччина, Швейцарія, Португалія, Іспанія та Італія.

Італія на останніх секундах врятувалася від поразки Хорватії – "Скуадра" вийшла в 1/8 фіналу Євро-2024

Після завершення змагань у двох перших групах ми отримали одну повністю сформовану пару 1/8 фіналу, між собою зіграють дві другі команди цих квартетів. Суперником Швейцарії, яка вийшла у плей-офф добу тому, стала збірна Італії. Цей матч відбудеться 29 квітня в Берліні.

До речі, Італія зіграє зі Швейцарією на другому чемпіонаті Європи поспіль. У попередньому турнірі вони зустрічалися в рамках групового етапу, тоді сильнішими була "Скуадра Адзурра", яка перемогла з рахунком 3:0.

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