Перший раунд плей-офф Євро-2024 майже на екваторі. Вже зіграні три матчі 1/8 фіналу.

Вчора до чвертьфіналу пробилися Швейцарія та Німеччина, які обіграли Італію та Шотландію відповідно. Сьогодні до них приєдналася Англія, яка перебувала за крок від сенсаційного вильоту, але таки змогла дотиснути Словаччину.

Англія була за мить від епічної ганьби – Джуд в стилі Реала втримав збірну на Євро-2024, Кейн вибив героїчну Словаччину

Після завершення матчу в Гельзенкірхені ми отримали одну повністю сформовану пару чвертьфіналу Євро-2024. Швейцарія зіграє проти Англії, цей поєдинок відбудеться 6 липня в Дюссельдорфі.

До слова, це буде 28 очна зустріч в історії протистояння команд. На боці Англії тотальна перевага – вона здобула в цих матчах 19 перемог. Швейцарія вигравала лише тричі, востаннє це траплялося 43 роки тому. Наразі безпрограшна серія британців з цим суперником налічує 13 поєдинків.

Партнер проєкту — ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією, понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube та розвиває культуру відповідальної гри. Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

