Німеччина, Швейцарія, Іспанія, Італія, Австрія, Франція, Англія та Данія гарантували собі місце в 1/8 фіналу Євро-2024. У понеділок Євро-2024 отримав першу пару в плей-офф (Швейцарія – Італія), у вівторок – другу: Німеччина – Данія. Цей матч відбудеться 29 червня в Дортмунді.

Данія стримала Сербію і стала другою у своїй групі – Мітровіч двічі намагався обдурити арбітра симуляцією

У групі С до останнього моменту не було зрозуміло, хто посяде друге місце, яке дасть право зіграти з господарем турніру. Зрештою, данці випередили в турнірній таблиці Словенію за додатковими показниками. Головним критерієм стали результати у кваліфікації до Євро. За іронією долі, Данія перебувала у відборі в одній групі зі Словенією – і випередила її (і теж за додатковими показниками, а саме особистими зустрічами).

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