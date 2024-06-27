На чемпіонаті Європи в Німеччині визначилися всі учасники плей-офф.

На Євро-2024 завершився груповий етап. 16 команд здобули путівки в плей-офф. До традиційних перших-других місць додались чотири найкращі треті команди (Нідерланди, Словаччина, Словенія та Грузія).

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Сітка плей-офф була сформована завчасно, тому всі пари 1/8 визначились автоматично.

Пари 1/8 фіналу Євро-2024:



Іспанія – Грузія (30 червня)

Німеччина – Данія (29 червня)



Португалія – Словенія (1 липня)

Франція – Бельгія (1 липня)





Румунія – Нідерланди (2 липня)

Австрія – Туреччина (2 липня)



Англія – Словаччина (30 червня)

Швейцарія – Італія (29 червня)

Ліва частина сітки виглядає значно сильнішою за праву. Лише одна зі збірних Німеччини, Іспанії, Португалії та Франції вийде у фінал.

Вісім команд покинули турнір. Серед них – Україна. Разом з командою Реброва вилетіли Шотландія, Хорватія, Албанія, Польща, Сербія, Чехія, Угорщина.

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