Євро-2024: відомі всі пари 1/8 фіналу – сформовано сітку плей-офф
На чемпіонаті Європи в Німеччині визначилися всі учасники плей-офф.
На Євро-2024 завершився груповий етап. 16 команд здобули путівки в плей-офф. До традиційних перших-других місць додались чотири найкращі треті команди (Нідерланди, Словаччина, Словенія та Грузія).
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Сітка плей-офф була сформована завчасно, тому всі пари 1/8 визначились автоматично.
Пари 1/8 фіналу Євро-2024:
Іспанія – Грузія (30 червня)
Німеччина – Данія (29 червня)
Португалія – Словенія (1 липня)
Франція – Бельгія (1 липня)
Румунія – Нідерланди (2 липня)
Австрія – Туреччина (2 липня)
Англія – Словаччина (30 червня)
Швейцарія – Італія (29 червня)
Ліва частина сітки виглядає значно сильнішою за праву. Лише одна зі збірних Німеччини, Іспанії, Португалії та Франції вийде у фінал.
Вісім команд покинули турнір. Серед них – Україна. Разом з командою Реброва вилетіли Шотландія, Хорватія, Албанія, Польща, Сербія, Чехія, Угорщина.