Визначилася ще одна чвертьфінальна дуель на чемпіонаті Європи.

В 1/4 фіналу Євро-2024 зустрінуться Німеччина та Іспанія, які вважаються одними з головних фаворитів турніру. Бундестім розпочала плей-офф з перемоги над Данією (2:0), а Іспанія розгромила Грузію (4:1).

Євро-2024: визначилася перша пара 1/4 фіналу

Зустріч відбудеться у Штутгарті 5 липня о 19:00 за київським часом. Іспанія ідеально пройшла груповий раунд: максимум очок, жодного пропущеного. Німеччина рознесла Шотландію, але втратила бали зі Швейцарією.

Цей поєдинок буде 29-м між німцями (з врахуванням ФРН) та іспанцями. Найчастіше їхні матчі завершувалися нічиїми (10), а ще кожен здобув по 9 перемог.

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