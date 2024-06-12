Євро-2020, Група D. Розклад матчів

16.06: Польща – Нідерланди (Гамбург, 16:00)

17.06: Австрія – Франція (Дюссельдорф, 22:00)

21.06: Польща – Австрія (Берлін, 19:00)

21.06: Нідерланди – Франція (Лейпциг, 22:00)

25.06: Нідерланди – Австрія (Берлін, 19:00)

25.06: Франція – Польща (Дортмунд, 19:00)

Франція

Рейтинг: 2 місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чемпіони (1984, 2000)

Головний тренер: Дідьє Дешам

Ключовий гравець: Кіліан Мбаппе

Франція, Франція… Маючи таке талановите покоління, такий крутий підбір гравців, минулий чемпіонат Європи провалили повністю. Щоправда, реабілітувалися на ЧС у Катарі, але... стоп... то різні турніри. Дійсно, виліт на Євро-2020 від Швейцарії у 1/8 фіналу після серії пенальті шокував і змусив заговорити про те, чи варто Дідьє Дешаму залишатися на посаді тренера. На цю мить чемпіон світу та Європи вже керує командою 12 років. Довголіття Дешама дало Les Bleus стабільність, якої давно не було, а талановите покоління робить збірну Франції однією з найсильніших команд не тільки на європейській арені, а й у світі.

На чемпіонат Європи французи кваліфікувались без жодних проблем. У перших п'яти матчах "сині" не пропустили жодного голу, у шостому турі Нідерланди все ж змогли забити, але перемога над "ораньє" вже достроково забезпечила путівку. Святкували цю подію у матчі з Гібралтаром, забивши 14 голів, що стало найбільшою перемогою в історії Les Bleus. Лише з греками французи дозволили собі розслабитися і зіграти у пів сили.



Збірна Франції / фото: Icon Sport/Loïc Cousin

Дешам вдало омолоджує склад і зміна поколінь для Франції проходить безболісно. На Євро-2024 тренер взяв Бредлі Барколя, який засяяв у складі Ліона в сезоні 2022/23, перейшов у ПСЖ і зумів закріпитися в основі лише у 21 рік. Здивував Дідьє не тільки молодим дебютантом, а й викликом ветерана. Н'Голо Канте пропускав ЧС-2022 через травму. Здавалося, що переїзд у Саудівську Аравію назавжди закриває гравцям двері до національної команди, а виявилося, що ні. Канте відновив рівень, виступаючи за Аль-Іттіхад, не травмувався і знову готовий бути непрохідною стіною у півзахисті. Іншим поверненням став Ферлан Менді. Захисник Реала нарешті знайшов дзен зі своїм тілом і перестав жити в лазареті. Карло Анчелотті від його навичок у захваті.

Не обійшлося без втрат та тривожних речей. Лукас Ернандес знову залишає брата в команді на самоті під час великого турніру. Крім того, Орельєн Чуамені приїхав у розташування національної команди з травмою. Досі медичний штаб намагається зробити все можливе й неможливе, щоб повернути півзахисника Реала до складу. Можливо те, з чим стикаються французи – добре. Є відчуття, що коли Les Bleus переживають труднощі, вони виступають набагато краще.

Les bleus / фото: S. Mantey/L'Équipe

У будь-якому випадку Дешам завжди може довіритися своїм лідерам. Кіліан Мбаппе провів важкий сезон у ПСЖ і нарешті покінчив з драмою останніх років, перейшовши в Реал. Нападник з лютого поступово втрачав тонус, оскільки грав обмежену кількість часу, ще й залишився без передсезонної підготовки, бо катарське керівництво намагалося таким чином тиснути на гравця. Кіліан після відходу Уго Льоріса отримав капітанську пов'язку. У команді він сполучна ланка між старшим поколінням і молодими гравцями. А на полі – лідер атак і двигун, який веде "синіх" за собою.

Якщо Кіліан – це двигун, то мозок Les Bleus – Антуан Грізманн. Саме гравець Атлетіко жертвує собою заради результатів. Антуан не має постійного місця на полі, він увесь час рухається, щоб допомогти обороні, чи навпаки – розігнати атаку. Неймовірна працездатність і відданість зробили Грізманна тіньовим лідером збірної Франції. Не варто забувати і про Олівʼє Жиру, для якого Євро-2024 стане "лебединою піснею". Найкращий форвард французів вирішив після турніру закінчити свою міжнародну карʼєру і взагалі покинути Європу. Жиру забив за "синіх" 57 голів. Настане день, коли його досягнення перевершить Мбаппе, але це буде не зараз.

Франція – фаворит. Двічі у трьох великих турнірах французи доходили до фіналу і повторити це на Євро-2024 можуть та повинні. Команда Дешама сама собі здатна створити проблеми, але зараз від французів чекають завоювання трофею.

Орієнтовний склад: Меньян – Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес – Канте, Камавінга – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Жиру

Польща

Рейтинг: 28 місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: 1/4 фіналу (2016)

Головний тренер: Міхал Пробєж

Ключовий гравець: Роберт Лєвандовскі

"Кадра" у 2016 році дійшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Це було останнє значне досягнення збірної Польщі на турнірі. На минулому Євро вони навіть не змогли подолати груповий етап. Ще до початку змагань поляки вже встановили антирекорд. З моменту останнього чемпіонату Європи у "Кадри" змінилося чотири тренери. Соуза пішов у відставку, провальна гра у кваліфікації залишила без роботи Фернанду Сантуша, перехідним періодом керував Чеслав Міхнєвіч, а виправляти ситуацію довірили Міхалу Пробєжу. Новому тренеру не вдалося здобути омріяну путівку на турнір через відбір і доля вирішувалася у плей-офф Ліги націй. Естонію обіграти Польща все ж змогла.

Пробєж не влаштовував ніяких революцій, всі імена знайомі любителям футболу. З одного боку це добре, а з іншого стагнація приведе лише до занепаду. "Кадра" буде покладатися на перевірених лідерів. На плечі Роберта Лєвандовскі лягла б велика доля відповідальності, але форвард Барселони отримав пошкодження у товариському матчі проти Туреччини і тепер не зрозуміло, чи взагалі він зіграє на груповому етапі. Загалом, Роберт підтримує високу планку. Поляк у минулому сезоні за "кулес" забив 26 м'ячів у 49 матчах усіх турнірів. Але не потрібно забувати, що Лєвандовскі 35 років і це може бути останній раз, коли він опиниться в заявці на Євро.

Роберт Лєвандовскі / фото: Maciej Rogowski /SOPA Images/Icon Sport

Як тут не згадати про Пйотра Зєлінскі та Войцеха Щенсни. Перший – один із найдорожчих гравців Італії. Допоміг Наполі здобути перше чемпіонство за 30 років і вже пакує валізу в Інтер. Креативний, надійний і дарує спокій в лінії півзахисту. Щенсни замінив легендарного Буффона у воротах Ювентуса і не підкачав. Войцех показував під час чемпіонату світу, що може бути вирішальним у складних ситуаціях. Не треба забувати і про Якуба Ківйора, досвід якого знадобиться команді.

У тактичному плані від Польщі не варто чекати чогось надзвичайного. Пробєж зізнавався, що головне для нього – знайти такий варіант, при якому його лідери будуть поставлені в найкращі умови. Такий підхід має право на існування, але має бути план "Б". Небезпечними для суперників будуть стандартні положення. Лєвандовскі завжди буде готовим відкритися під навіси у штрафний майданчик. А виконавці є – хоча б Пшемислав Франковскі.

Від Польщі дива чекати не варто. Здається, що у цьому квартеті "Кадра" не має шансів поборотися за вихід з групи. Утім, футбол – прекрасна річ, бо не завжди прогнози здійснюються.

Орієнтовний склад: Щенсни – Беднарек, Давідовіч, Ківйор – Франковскі, Пьотровскі, Сліш, Зєліньскі, Залевскі – Свідерскі, Лєвандовскі.

Австрія

Рейтинг: 25 місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: 1/8 фіналу (2020)

Головний тренер: Ральф Рангнік

Ключовий гравець: Крістоф Баумгартнер

Збірна Австрії на Євро-2020 дійшла до 1/8 турніру, де поступилась майбутньому чемпіону – Італії. З того часу Das Team абсолютно перевтілилася, виросли крила і зубки, якими готова покусати навіть фаворитів.

Австрійці – темна конячка не тільки цієї групи, а загалом всього турніру. І це цілком заслуга нового тренера команди Ральфа Рангніка. Екс-наставник Манчестер Юнайтед вивів Das Team на новий рівень і для цього йому знадобилося мінімум часу. Вже у кваліфікації до турніру Австрія заявила про себе, захопивши одразу лідерство в групі і здивувавши бельгійців. Посісти перше місце не вдалося, але результат забезпечив участь в Євро-2024. Вперше у своїй історії збірна Австрії зіграє втретє поспіль на чемпіонаті Європи.

Ральф Рангнік / фото: Imago

Основа Das Team переважно складається з представників німецької Бундесліги: зірки Баварії, Лейпцига чи Борусії. У команді є імена, яким турнір може допомогти зробити великий крок вперед. Перш за все це стосується атакувального півзахисника Крістофа Баумгартнера. Можливо, сезон у Лейпцигу був скований, але у збірній він активно допомагає добиватися результату. Патрік Віммер провів у Бундеслізі три сезони, так і не ставши великою зіркою. Для нього турнір – шанс засяяти, оскільки він має всі шанси. Віммер зі своєю універсальністю дає Рангніку можливість перебудовувати атаку як заманеться. Патрік швидкий, непередбачуваний, креативний. Він той, хто грає без гальм.

Не обійшлося й без серйозних втрат. Капітан і просто лідер Реала Давід Алаба у грудні порвав "хрести". Якщо мадридці спроможні ротувати склад, бо їхній лаві запасних можна тільки заздрити, то для збірної Австрії це удар нижче пояса. Захисник не тільки поширював притаманний йому спокій на всіх партнерів, а й ділився найціннішим – досвідом. Алаба все ж їде на Євро скоріше як талісман, як неграючий капітан. Рангнік вирішив, що Das Team потрібен свій Бекхем. Англії це не допомогло у 2010-му, може у Давіда вийде по-іншому. Другою серйозною втратою став Ксавер Шлагер. Опорний півзахисник був кошмаром для усього, що наближалося до центру поля. Він був надважливим гравцем для Рангніка, але доля – несправедлива штука. Ксавер теж зліг із "хрестами" і, що найжахливіше, лише за півтора місяця до старту турніру. У Рангніка не було часу підтягнути заміну до рівня Шлагера.

Що ж виділяє Австрію? Стандартний гегенпресинг Рангніка. З сильнішими командами будуть діяти обачніше, щоб мінімізувати помилки, а ось якщо почують кров, зачавлять з перших хвилин. Атака, можливо, й безхитрісна, зате регулярно приносить голи. Оборона компактна, хоча інколи лінія притискається так, що суперник отримує вільний простір і залишається тільки триматися.

Австрія – та команда, яка може додати родзинку в групу, де Франція вважається фаворитом. Можливо саме підопічні Рангніка принесуть щось гаряче і зроблять сенсацію. Як мінімум поборються з Нідерландами за друге місце.

Орієнтовний склад: Пенц – Мвене, Вьобер, Дансо, Пош – Лаймер, Зайвальд – Забітцер, Баумгартнер, Кайнц – Грегоріч.

Нідерланди

Рейтинг: 7 місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чемпіони (1988)



Головний тренер: Рональд Куман

Ключовий гравець: Вірджил ван Дейк

З 2010 року "ораньє" переважно були у вільному падінні. Лише останні кілька років збірна Нідерландів починає приходити до тями і подавати ознаки одужання. Загалом великі турніри останнім часом не приносять Нідерландам задоволення, а тільки біль і розчарування.

Після чемпіонату світу в Катарі у 2022 році в керівництві команди відбулися кардинальні зміни: втретє до керма прийшов Рональд Куман. Нідерландський фахівець, як гравець, вигравав чемпіонат Європи у 1988-му і через 36 років може повторити досягнення, але вже як тренер. Цікаво, що, як і зараз, турнір відбувався у Німеччині. Може, це добрий знак для "ораньє"?

Happy birthday Ronald Koeman, 1988 EURO winner with @OnsOranje pic.twitter.com/WIIURPGS7C — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 21, 2020

Під керівництвом Кумана Нідерланди виборювали путівку на Євро-2024. У відборі "ораньє" стартували з розгрому від французів, а тепер мають шанс помститися Дідьє Дешаму за дві поразки. Кампанія у кваліфікації була доволі успішною, лише збірна Франції створила серйозні проблеми (і трішки греки).

Порівняно з минулими турнірами Нідерланди зазнали невеликих змін у складі. Куман продовжує покладатися на досвідчених гравців: ван Дейка, Мемфіса Депая, Дейлі Блінда. Варто виділити Коді Гакпо і Хаві Сімонса. Останній пройшов академію Барселони, спробував себе у Франції, а минулу кампанію провів у Німеччині, виступаючи за РБ Лейпциг. Враховуючи важкий сезон Депая, від Сімонса будуть чекати голів. Мемфіса не варто списувати. У нього є свої невирішені питання. Депай у своєму активі має 44 забиті м'ячі за національну команду і відстає від ван Персі на шість голів. Євро-2024 – прекрасний шанс вписати себе в історію команди.

Сімонса і Депая з легкістю може затьмарити новоспечена зірка Бундесліги Джеремі Фрімпонг з Байєра. У команді Хабі Алонсо 23-річний гравець провів фантастичний сезон, оформивши 14+12 за системою гол+пас. Фрімпонг своєю результативністю допоміг леверкузенцям здобути титул чемпіона в Бундеслізі. Такої ж самовіддачі чекає від нього і Куман.

Нідерланди можуть похизуватися тим, що у кожній лінії в них є свої зірки, які представляють європейські топ-клуби. Попри доволі гучні імена в атаці, "ораньє" більше сконцентровані на грі в обороні. Саме захист дає Нідерландам силу. Крім лідера ван Дейка є в команді Маттейс де Лігт, Натан Аке, ван ден Вен та де Врей.

На Євро-2020 "ораньє" не пробилися далі 1/8 фіналу. Як мінімум, команда Кумана спробує повторити минулі досягнення і перервати чорну смугу великих турнірів. Скоріше за все Нідерланди навʼяжуть боротьбу Австрії за другу сходинку в групі.

Орієнтовний склад: Вербрюгген – ван Дейк, де Лігт, Аке – Блінд, Верман, Схаутен, Вейналдум – Фрімпонг, Сімонс, Депай.

Євро-2024: головний фаворит турніру валиться на очах, реванш за гучний скандал, українські вайби – прев'ю групи C