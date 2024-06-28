Збірні дізналися прогнози від суперкомп'ютера щодо шансів на вихід в 1/4 фіналу Євро-2024.

Вже 30 червня стартує 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Статистичний портал The Analyst представив прогнози від суперкомп'ютера щодо переможців цієї стадії турніру.

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Усі топ-збірні мають впоратися зі своїми суперниками. Іспанія з ймовірністю 82,13% пройде Грузію. Це найкращий показник з усіх. Англія має перемогти Словаччину (81,63%). Суперкомп'ютер прогнозує, що матч між Італією та Швейцарією буде досить рівним.

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Прогноз:

Іспанія : Грузія – 82.12% – 17.87%

Англія : Словаччина – 81.63% – 18.37%

Португалія : Словенія – 74.51% – 25.49%

Німеччина : Данія – 69,48% – 30,52%

Франція : Бельгія – 67,91% – 32,09%

Нідерланди : Румунія – 67,79% – 32,21%

Австрія : Туреччина – 57,65% – 42,35%

Італія : Швейцарія – 56,96% – 43,04%

Крім того, суперкомп'ютер переконаний, що збірна Англії має найвищі шанси виграти турнір.

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