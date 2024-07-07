Наставники збірних отримали свіжі прогнози від Opta Analyst щодо перспектив своїх команд на чемпіонаті Європи.

Напередодні завершились останні чвертьфінали континентальної першості у Німеччині, в яких англійці у серії пенальті здолали швейцарців, а нідерландці оформили камбек з турками. Як наслідок, за вихід у фінал Євро-2024 Франція боротиметься з Іспанією, а Нідерланди з Англією.

Нідерланди прорвались у півфінал Євро-2024, втримавши вольову перемогу над Туреччиною

Вже традиційно після завершення матчів чергової стадії статистичний портал Opta проаналізував шанси на перемогу збірних, які продовжують брати участь у турнірі.

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Головним фаворитом на золото Євро-2024 є збірна Іспанії – її шанси оцінюються у 32,17%. Далі йде Франція – 27,31% та Англія – 26,59%. Відвертим аутсайдером у цьому квартеті вважаються Нідерланди – лише 13,93%.

Нагадаємо, дуель між Іспанією та Францією відбудеться 9 липня, а Нідерланди та Англія зіграють днем пізніше, 10 липня.

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