До Євро-2024 залишається ще місяць, але дехто розкрив усі карти щодо складу вже зараз.

Збірна Угорщини першою офіційно оголосила заявку з 26 гравців на фінальну частину чемпіонату Європи. Ще 5 прізвищ залишаються в резервному списку на випадок травм чи інших проблем.

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На Євро-2024 угорці потрапили в групу А до німців (господарі), Швейцарії та Шотландії. Підопічні Марко Россі розпочнуть турнір 15 червня матчем поти Швейцарії. Угорщина потужно пройшла відбіркову групу, не зазнавши жодної поразки. Головна зірка і капітан на місці – хавбек Ліверпуля Домінік Собослай.

До слова, Сергій Ребров поспішати з оголошенням заявки не збирається. Головний тренер збірної України називав орієнтовною датою 7 червня, тобто за тиждень до старту Євро-2024.

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