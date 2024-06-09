Чемпіонат Європи в Німеччині стартує 14 червня матчами в групі A. "Футбол 24" розпочинає знайомство з учасниками турніру.

Євро-2024, Група А. Розклад матчів:

Німеччина – Шотландія – 14 червня, 22:00 (Мюнхен)

Угорщина – Швейцарія – 15 червня, 16:00 (Кельн)

Німеччина – Угорщина – 19 червня, 19:00 (Штутгарт)

Шотландія – Швейцарія – 19 червня, 22:00 (Кельн)

Швейцарія – Німеччина – 23 червня, 22:00 (Франкфурт)

Шотландія – Угорщина – 23 червня, 22:00 (Штутгарт)

Прогноз суперкомп'ютера Opta

Німеччина

Чекали нове фіаско, а його не буде?

Ще рік тому в Німеччині думали, як би не зганьбитися на домашньому Євро. На мінорній ноті завершилася ера Йогі Льова, та ж нота звучала протягом всього періоду Гансі Фліка. Два вильоти з чемпіонатів світу на груповому етапі, безславний чемпіонат Європи, катастрофа в товарняках. Збірна збирала не підтримку, а насмішки.

Юліан Нагельсманн широкими мазками почистив склад, додав молоді, вертикалізував гру – машина поїхала. Машина не F-класу, звичайно, але тепер не хилить на сон від стерильних перепасовок, а перемоги над Францією та Нідерландами повернули віру в нормальний результат. Матчі німців точно будуть ефектними.

Німеччина ніколи не провалюється на домашніх турнірах. ЧС-1974, Євро-1988 та ЧС-2006 приносили мінімум півфінал. Такі ж очікування від Євро-2024. Бундестім не потрібен подвиг – якість складу грандіозна. Навіть на попередніх провальних турнірах основною перепоною було невезіння, на яке накладалося все інше.

Прощання в стилі Зідана

Нагельсманн вигнав зі збірної Хуммельса, Джана, Гнабрі та Горецку, а от Крооса навпаки повернув станцювати останній танець. Тоні мріє завершити кар'єру на піку – у Реалі вийшло ідеальне прощання з золотим дублем, на черзі збірна. Паралелі з Зіданом на поверхні. Залишилося вийти в фінал, щоб буцнути комусь в груди.

34-річний хавбек веде всю гру, допомагає поруч Гюндоган, а за лісорубство відповідає Андріх. Новий тренерський штаб з допомогою схеми-"ялинки" зумів поєднати розривні таланти Вірца та Мусіали. Яка тепер різниця, хто з пацанів найкращий? Обидві десятки в шикарній формі, виділяючись неймовірним креативом і сміливістю на фоні останнього покоління.

Бундестім очистилася від плісняви, ожила, стала сміливою. Нагельсманн залучає футболістів Байєра та Штутгарта, які провели фантастичний сезон. Питання тільки до стану Нойєра та "хто забиватиме?" Хронічна проблема з реалізацією досі актуальна. Надії на те, що Хаверц під футболку збірної одягатиме форму Арсенала.

Орієнтовний склад: Нойєр – Кімміх, Рюдігер, Та, Міттельштедт – Андріх, Гюндоган, Кроос – Мусіала, Вірц – Хаверц.

Проноз: знову півфінал

Шотландія

Шанс на історичний успіх

Шотландія сильна, як ніколи у XXI столітті. Успіхи пов'язані зі Стівом Кларком. Тренер очолив збірну в 2019-му та вивів на перший великий турнір за 23 роки. Шотландці пробилися на два поспіль Євро, а також пройшли шлях з дивізіону С до дивізіону А в Лізі націй. І тільки на ЧС-2022 поїхати не вдалося, програвши Україні. Та поразка була єдиною домашньою невдачею команди за два роки.

Британці кваліфікувалися на Євро-2024 зі складної групи та побили у своєму стилі Іспанію, а Мактомінай відкрив бомбардирський талант (7 м'ячів) і посів п'яте місце в списку голеодорів. Кларк бере інтенсивністю, його команда завдяки злагодженості нагадує клубний футбол. Шотландія ніколи не виходила у плей-офф ні на Мундіалі, ні на Євро. Є хороший шанс це змінити.

Сірі персони, сильний колектив

Представники Чемпіоншипу, місцевої ліги та кілька імен з АПЛ – тренер зумів з посереднього матеріалу виготовити якісний продукт. За іменами Шотландія програє не тільки Німеччині, а й Швейцарії. Робертсон на відміну від Собослая не наділений особливими вольностями.

І все одно Енді потрібно підсвічувати головною зіркою. На лівому фланзі, де нарешті вдалося поєднати Робертсона та Тірні, відбувається значно більше екшену, ніж справа, де й так убогі варіанти підрізали травми. Фулбек Ліверпуля в кожному матчі гарантує кілька моментів з точних подач.

На феєричну результативність Мактоміная важко покладатись, інша справа – Макгінн. Хавбек Астон Вілли стабільно загострює і сам опиняється в зонах завершення. Його називають обличчям цієї збірної: простий, але продуктивний. На Джона ляже великий шмат роботи, адже основний форвард Дайкс травмований.

Орієнтовний склад: Ганн – Ролстон, Портеус, Хенлі, Тірні, Робертсон – Крісті, Гілмор, Мактомінай, Макгінн – Шенкленд.

Прогноз: успішна боротьба за вихід з групи, швидкий виліт у плей-офф

Угорщина

Один магічний мадяр

Угорщина десятиліттями не грала на великих турнірах, про подвиги "Магічних Мадярів" годі було мріяти. Але в останні роки пішов підйом завдяки італійському тренеру Марко Россі. Угорці покусали Німеччину та Францію на Євро-2020, рознесли Англію на Вемблі (0:4) та впевнено пройшли кваліфікацію.

Зараз в тамтешній збірній є тільки один мадяр з блиском діаманта, який шикарно розпочав кар'єру в Ліверпулі. Вся гра побудована навколо Собослая – 10 партнерів носять для нього рояль. Виправдано? Виправдано. 23-річний капітан успішно йде в дриблінг на трьох і кожен стандарт може перетворити в гол.

А далі – прості трудяги, подекуди з нижчих дивізіонів. Угорщина бере хорошою організованістю в схемі 5-3-2, де Шаллай керує ситуативним пресингом. Їм значно легше грати другим номером, обмежувати суперника. Коли доходить до позиційних атак, стає важко. Нуль здивувань, якщо угорці зупинять Німеччину, але програють Шотландії та Швейцарії.

Що не так з Угорщиною?

Всі українці знають, що не так з Угорщиною. Але комусь стане цікаво, до чого тут Собослай і Ко. Спорт і політика – одне ціле, а збірна Орбана Россі виступає яскравим прикладом. Місцевий недодиктатор отримує іміджеві бали за успіхи команди, оскільки вливає великі гроші у футбол. Так Орбану вдається відтінювати свої дискримінаційні настрої та злочинну зовнішню політику щодо України.

Збірна будує свою ідентичність на гаслах Орбана про повернення величі. Нібито весь світ проти них, а вони проти всього світу. Прем'єр-міністр ходить на футбол з мапою Великої Угорщини, куди вмальоване українське Закарпаття та території інших сусідніх держав. Кожне очечко в карман Угорщини – плюс рейтинг для проросійського політика.

Орієнтовний склад: Дібуш – Ланг, Дардай, Орбан – Него, Надь, Стайлз, Керкез – Шаллай, Собослай – Варга.

Прогноз: боротьба за третє місце в групі

Швейцарія

Якін якось втримався

У Швейцарії мріяли про звільнення Мурата Якіна після 1:6 від Португалії на ЧС-2022. Після поганого відбору до Євро-2024 звільнення почали вимагати. "Наті" не могли обіграти Білорусь, Косово та Ізраїль. Втім, тренер дивом зберіг посаду, отримав посилення штабу та спробував перебудувати команду на три захисники, повернувшись до робочих схем Владіміра Петковіча.

З Петковічем швейцарці наробили галасу на попередньому Євро: зупинили Францію та ледь не вибили по пенальті Іспанію. Під чемпіонати континенту та світу Швейцарія завжди вміє акумулювати сили – на п'яти останніх великих турнірах збірна виходить у плей-офф. І тримається в еліті Ліги націй: або перемогами над Іспанією та Португалією, або дискваліфікацією України.

Три великі чемпіони

Зірки збірної Швейцарії мали сезон мрії. Джака без поразок фантастично пройшов Бундеслігу з Байєром, Аканджі закріпив домінування Манчестер Сіті в АПЛ, а Зоммер допоміг Інтеру привезти конкурентам 20 очок на фініші Серії А. Всі вони мали далеко не формальні ролі в чемпіонських командах.

Граніт з камбеком в Німеччину пережив другу молодість та був визначальним гравцем у Хабі Алонсо. Навколо нього може вибудуватися структура й у збірній. Мануель завдяки експериментам Гвардіоли став неймовірним універсалом. Він може виконати будь-яку роль в захисті та півзахисті, що відкриває особливі можливості для перебудов. Янн тримає такий рівень (25 сухих матчів за сезон, вберіг Інтер від 10 пропущених голів за системою xGOT), що фіналіст ЛЧ Кобель мусить сидіти в запасі.

На такому фоні не катастрофічно, що Шакірі в МЛС відвик від футболу високого рівня, а Емболо їде на Євро з пошкодженням.

Орієнтовний склад: Зоммер – Шер, Аканджі, Ельведі – Відмер, Джака, Фройлер, Ндой – Шакірі, Емболо, Варгас.

Прогноз: виліт в 1/8 фіналу