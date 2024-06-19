Чемпіонат Європи в Німеччині наразі є найрезультативнішим за всю історію турніру.

Напередодні матчами групи F завершився перший тур Євро-2024. За 12 поєдинків команди забили 34 голи. Це новий рекорд чемпіонатів Європи на цьому етапі турніру, повідомляє Stats Foot.

Хто вбиває збірну України – жест румунів і цифри шокують, Англія про майбутнє Довбика та Зінченка, подив через Реброва

Для України це досягнення має гіркий присмак. По-перше, бо наша збірна долучилася до нього, лише пропускаючи (три голи від Румунії). По-друге, бо попередній рекорд належав Євро-2012, яке Україна приймала разом із Польщею.

До слова, у першому турі групового етапу Євро-2024 була зафіксована лише одна нічия – Данія поділила очки зі Словенією. Решта 11 матчів завершилася перемогою однієї з команд. Найпопулярніші рахунки – 1:0 та 3:1, обидва були зафіксовані по три рази.