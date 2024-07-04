Євро-2024: Англія вже не перша – суперкомпʼютер спрогнозував нового переможця турніру
Збірні дізналися нові прогнози від Opta Analyst щодо тріумфатора Євро-2024.
Раніше суперкомп'ютер був переконаний, що збірна Англії має найвищі шанси виграти Євро-2024. Однак статистичний портал The Analyst представив нові прогнози від суперкомп'ютера щодо переможця турніру.
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Згідно з прогнозом, найімовірнішим переможцем перед чвертьфіналами є Іспанія, яка має 19,5% шансів на перемогу в турнірі завдяки своїм нинішнім показникам, тоді як у Англії 18,9%.
Найменшу ймовірність перемоги в Євро-2024, за версією суперкомп'ютера, має збірна Туреччини.
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