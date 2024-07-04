Раніше суперкомп'ютер був переконаний, що збірна Англії має найвищі шанси виграти Євро-2024. Однак статистичний портал The Analyst представив нові прогнози від суперкомп'ютера щодо переможця турніру.

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Згідно з прогнозом, найімовірнішим переможцем перед чвертьфіналами є Іспанія, яка має 19,5% шансів на перемогу в турнірі завдяки своїм нинішнім показникам, тоді як у Англії 18,9%.

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Найменшу ймовірність перемоги в Євро-2024, за версією суперкомп'ютера, має збірна Туреччини.

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