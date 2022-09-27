Євро-2023: визначилися всі учасники турніру – суперники України U-21
Сьогодні відбулись останні матчі відбору на чемпіонат Європи серед молодіжних збірних. Пропонуємо вам повний список учасників континентальної першості.
Збірна України U-21 у матчі-відповіді розгромила Словаччину з рахунком 3:0 і вперше за 12 (!!!) років пробилась на чемпіонат Європи.
Україна U-21 вперше за 12 років вийшла на Євро – хет-трик Сікана забезпечив розгромний реванш у Словаччини
Разом з Україною ще три команди подолали плей-офф: Хорватія по пенальті пройшла Данію, Чехія впоралася з Ісландією, а Ізраїль краще пробив 11-метрові, ніж Ірландія.
16 учасників фінальної частини Євро-2023:
– Румунія
– Грузія
– Бельгія
– Англія
– Франція
– Німеччина
– Португалія
– Нідерланди
– Іспанія
– Норвегія
– Італія
– Швейцарія
– Україна
– Хорватія
– Чехія
– Ізраїль
Євро-2023 відбудеться з 21 червня по 8 липня 2023 року. Поєдинки турніру приймуть два міста в Румунії (Клуж-Напока та Бухарест) та три у Грузії (Батумі, Кутаїсі, Тбілісі). Матч-відкриття відбудеться в Румунії, а фінал – у Грузії.
Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.