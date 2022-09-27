Сьогодні відбулись останні матчі відбору на чемпіонат Європи серед молодіжних збірних. Пропонуємо вам повний список учасників континентальної першості.

Збірна України U-21 у матчі-відповіді розгромила Словаччину з рахунком 3:0 і вперше за 12 (!!!) років пробилась на чемпіонат Європи.

Україна U-21 вперше за 12 років вийшла на Євро – хет-трик Сікана забезпечив розгромний реванш у Словаччини

Разом з Україною ще три команди подолали плей-офф: Хорватія по пенальті пройшла Данію, Чехія впоралася з Ісландією, а Ізраїль краще пробив 11-метрові, ніж Ірландія.

16 учасників фінальної частини Євро-2023:



– Румунія

– Грузія

– Бельгія

– Англія

– Франція

– Німеччина

– Португалія

– Нідерланди

– Іспанія

– Норвегія

– Італія

– Швейцарія

– Україна

– Хорватія

– Чехія

– Ізраїль

Євро-2023 відбудеться з 21 червня по 8 липня 2023 року. Поєдинки турніру приймуть два міста в Румунії (Клуж-Напока та Бухарест) та три у Грузії (Батумі, Кутаїсі, Тбілісі). Матч-відкриття відбудеться в Румунії, а фінал – у Грузії.

Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.