Євро-2022 U-19. Перший раунд кваліфікації, 3 тур

Польща – Україна – 2:2

Голи: Александер Букса, 12, Удод, 31 (авт.) – Ярмолюк, 45+1 (пен.), Удод, 83

Україна виграла обидва стартові матчі відбору Євро-2022 і підходила до 3 туру впевненим лідером групи 5. По 2 найкращі колективи кожного квартету першого етапу кваліфікації зіграють в еліт-раунді, за підсумками якого переможці 7 груп отримають путівки до фінальної частини турніру, який влітку 2022 року прийме Словаччина. Команда Єзерського набрала 6 очок, відтак у нинішньому поєдинку проти господарів звітного відбору її влаштувала б навіть будь-яка поразка, крім розгромної.

Польща – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2022 U-19 (відео)

Можливо, саме турнірний розклад дещо розслабив наших талантів, але перший тайм вони провели дуже погано в обороні. Дві атаки правим флангом від Маріуша Форнальчика, який відчував занадто велику свободу в індивідуальних діях, закінчилися повним провалом. Після 30 хвилин гри Україна горіла 0:2. Спочатку капітан "синьо-жовтих" Очеретько за сумнівних обставин порушив правила у своєму штрафному (а чи був фол?). Александер Букса реалізував уже третій пенальті на цьому турнірі. А згодом Удод випередив форварда Дженоа і спрямував м'яч у порожні ворота.

Україна не заслуговувала такого рахунку, позаяк в атаці дуже подобалася. Особливо запалювали на правому краю 17-річний Єгор Ярмолюк (півзахисник СК Дніпро-1 стабільно накручував по 2-3 захисники і пробивав) і динамівець Назар Волошин. Останній заробив уже третій пенальті за 3 тури. Ярмолюк забив свій 3 гол, перший з 11-метрової позначки, адже раніше пробивали інші футболісти. Орендований Маріуполем талант Шахтаря Очеретько, який у першому таймі влучив дальнім ударом у поперечину, наприкінці зустрічі пробив у стійку зі штрафного. Удод виправився за автогол, добивши у порожні ворота. Єзерський отримав після цього другу жовту за те, що пояснював щось Ярмолюку прямо на полі.