Євро-2022 серед жіночих збірних. Україна – Ірландія: пряма трансляція
Синьо-жовті приймають удома безпосередніх конкуренток у боротьбі за друге місце у групі I. Аби претендувати на вихід на Євро-2022, команді Наталії Зінченко в цій грі необхідно лише перемагати.
Спостерігати за протистоянням матчу Україна – Ірландія можна буде наживо у прямій трансляції, яка відбуватиметься на офіційному YouTube-каналі телеканалів Футбол 1, 2, 3.
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