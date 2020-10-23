23 жовтня о 19.00 на "Оболонь-Арені" в Києві розпочнеться кваліфікаційний матч чемпіонату Європи-2022 серед жіночих збірних між командами України та Ірландії.

Синьо-жовті приймають удома безпосередніх конкуренток у боротьбі за друге місце у групі I. Аби претендувати на вихід на Євро-2022, команді Наталії Зінченко в цій грі необхідно лише перемагати.

Спостерігати за протистоянням матчу Україна – Ірландія можна буде наживо у прямій трансляції, яка відбуватиметься на офіційному YouTube-каналі телеканалів Футбол 1, 2, 3.