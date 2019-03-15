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Євро-2020: жеребкування фінального турніру відбудеться у Бухаресті 30 листопада

19:28 18 Читать на русском
Євро-2020: жеребкування фінального турніру відбудеться у Бухаресті 30 листопада
Євро-2020: жеребкування фінального турніру відбудеться у Бухаресті 30 листопада

УЄФА оприлюднив деталі проведення жеребкування фінальної стадії Євро-2020. Церемонія пройде в суботу, 30 листопада цього року в Бухаресті.

Про це повідомив чемпіон Європи 2000 року у складі збірної Франції Крістіан Карамбе.

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"Радий оголосити, що Бухарест 30 листопада 2019 року прийме жеребкування фінального турніру", – передає слова Карамбе прес-служба УЄФА.

Європейська кваліфікація Євро-2020 розпочнеться наступного тижня, 21 березня. Матч відкриття фінального турніру відбудеться 12 червня 2020 року. Нагадаємо, національна збірна України стартує у кваліфікації Євро-2020 поєдинками з Португалією та Люксембургом 22-го й 25-го березня відповідно.

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жеребкування Євро-2020
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