Євро-2020: визначилися усі пари 1/8 фіналу
Завершився груповий етап чемпіонату Європи. Усі команди, що пробилися в плей-офф турніру, дізналися суперників у першому раунді ігор на виліт.
Стадія 1/8 фіналу розпочнеться 26 червня двома матчами. На амстердамській Йохан Кройф Арені зустрінуться збірні Уельсу та Данії. Натомість на Вемблі у Лондоні Італія проекзаменує команду Австрії. Натомість збірна України 29 червня у Глазго зіграє проти Швеції.
Швеція вирвала божевільну перемогу над Польщею і подарувала збірній України путівку в 1/8 фіналу Євро-2020
Усі пари 1/8 фіналу:
Уельс – Данія
Італія – Австрія
Нідерланди – Чехія
Бельгія – Португалія
Хорватія – Іспанія
Франція – Швейцарія
Англія – Німеччина
Швеція – Україна
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