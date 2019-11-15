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Євро-2020: визначилися 10 фіналістів турніру

00:26 65 Читать на русском
Євро-2020: визначилися 10 фіналістів турніру
Маркус Рашфорд / твіттер збірної Англії

Чергові відбіркові матчі визначили нових учасників Євро-2020.

До збірних України, Італії, Іспанії, Бельгії, Польщі та Росії на Євро-2020 додались Туреччина, Англія, Франція та Чехія.

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Спочатку турки розписали нічию зі збірною Ісландії та відрізали скандинавів від Євро-2020. Таким чином, Франція автоматично також отримала путівку на турнір. А трохи пізніше збірні Англії та Чехії здобули перемоги в групі A та одночасно кваліфікувались на Євро-2020.

Додамо, що сьогодні, 15 листопада, можуть визначитись нові учасники Євро-2020 у групах D, F, та J.

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