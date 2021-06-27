Дві команди вже гарантували собі місце серед восьми найкращих у Європі.

Збірні Данії та Італії здобули перемоги в перших поєдинках стадії 1/8 фіналу.

Данія стала першим чвертьфіналістом Євро-2020, розбомбивши Уельс у Амстердамі – Дольберг оформив дубль

Підопічні Каспера Юлманда не залишили мокрого місця від Уельсу (4:0). Кількома годинами пізніше "Скудра Адзурра" лише в компенсований час дотиснула Австрію (2:1), яка на груповому етапі здолала Україну.

У чвертьфіналі данці чекатимуть на переможця пари Чехія – Нідерланди, а італійцям випаде Бельгія або Португалія.

Італія з величезними проблемами переграла Австрію в овертаймі та вийшла у чвертьфінал Євро-2020