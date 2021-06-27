Євро-2020: визначились перші учасники 1/4 фіналу
27 червня 00:40 - Читать на русском
Дві команди вже гарантували собі місце серед восьми найкращих у Європі.
Збірні Данії та Італії здобули перемоги в перших поєдинках стадії 1/8 фіналу.
Данія стала першим чвертьфіналістом Євро-2020, розбомбивши Уельс у Амстердамі – Дольберг оформив дубль
Підопічні Каспера Юлманда не залишили мокрого місця від Уельсу (4:0). Кількома годинами пізніше "Скудра Адзурра" лише в компенсований час дотиснула Австрію (2:1), яка на груповому етапі здолала Україну.
У чвертьфіналі данці чекатимуть на переможця пари Чехія – Нідерланди, а італійцям випаде Бельгія або Португалія.
Італія з величезними проблемами переграла Австрію в овертаймі та вийшла у чвертьфінал Євро-2020
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