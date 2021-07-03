Євро-2020: визначились пари 1/2 фіналу
Завершились усі чвертьфінальні поєдинки поєдинки Євро-2020. Відповідно, сформовані обидві півфінальні дуелі.
У півфіналі Євро-2020 Італія зіграє проти національної команди Іспанії у Лондоні, зустріч відбудеться 6 липня, початок о 22:00.
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О цій же годині, тільки вже 7 липня, збірна Данії зіграє на легендарному Вемблі проти Англії, якій вдалось розгромити команду Андрія Шевченка.
Фінальний поєдинок континентальної першості запланований на 11 липня, місце зустрічі не змінюється – Лондон, Вемблі.
1/2 фіналу Євро-2020
6 липня
Італія – Іспанія – 22:00
7 липня
Англія – Данія – 22:00.
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