Євро-2020: визначилась перша півфінальна пара турніру
3 липня 00:06 - Читать на русском
Перший чвертьфінальний день чемпіонату Європи дозволив визначити двох учасників 1/2 фіналу Євро-2020.
У першому чвертьфінальному матчі дня збірна Іспанії лише у серії пенальті зуміла пройти Швейцарію. Італія у високоякісному другому матчі переграла Бельгію голами Барелли та Інсіньє.
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Таким чином Італія зустрінеться з Іспанією у півфіналі в Лондоні на Вемблі 6 липня.
До слова, 3 липня визначаться останні два учасники півфінальної стадії. За путівки до 1/2 фіналу поборються між собою збірні Чехії і Данії та Англії і України відповідно.
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