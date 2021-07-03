Перший чвертьфінальний день чемпіонату Європи дозволив визначити двох учасників 1/2 фіналу Євро-2020.

Збірна Іспанії після перемоги над швейцарцями / Офіційний сайт УЄФА

У першому чвертьфінальному матчі дня збірна Іспанії лише у серії пенальті зуміла пройти Швейцарію. Італія у високоякісному другому матчі переграла Бельгію голами Барелли та Інсіньє.

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Таким чином Італія зустрінеться з Іспанією у півфіналі в Лондоні на Вемблі 6 липня.

До слова, 3 липня визначаться останні два учасники півфінальної стадії. За путівки до 1/2 фіналу поборються між собою збірні Чехії і Данії та Англії і України відповідно.

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